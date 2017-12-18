Житель Андорры собрал себе протез из конструктора Lego

18-летний житель Андорры Давид Агилар, родившийся с недоразвитой правой рукой, создал протез конечности из конструктора Lego. "Раньше это был вертолет. Я разобрал его и сконструировал руку по форме своего предплечья. По мере дальнейшей сборки каркас фиксируется все крепче, и это не дает ему соскальзывать. Когда я шевелю своей рукой, рука из конструктора сжимается и разжимается, что позволяет брать легкие предметы. То, что раньше было игрушкой, позволило мне исполнить свою мечту", - поделился Давид.

Отец мальчика Ферран Агилар рассказал, что его сын с детства был крайне изобретательным, но протез, который Давид продемонстрировал домочадцам несколько недель назад, поразил всех до глубины души. Ферран поделился этой новостью в Facebook, отметив в ней бренд Lego, и представители компании ответили на следующий день с поздравлениями. "У нас нет слов. Мы гордимся силой и упорством Давида и хотим и дальше обеспечивать возможности для детей по всему миру", - написали они в своем сообщении.

В девятилетнем возрасте Давид уже пытался собрать себе руку из блоков Lego, используя клейкую ленту. Раньше он мечтал стать авиаинженером, но сейчас молодой человек, осваивающий вторую ступень старшего школьного образования технической направленности, также интересуется компьютерными технологиями и робототехникой. Кроме того, Давид мечтает создать компанию, производящую протезы в соответствии с индивидуальными потребностями каждого клиента.