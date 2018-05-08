В середине 2017 года Министерство внутренних дел Испании представило полный список с именами жертв, погибших от рук баскской группировки ETA за время её деятельности с 1960 по 2010 год.

По подсчётам министерства, число погиших составило 853 человека. Данные были получены в результате тщательного анализа материалов Генеральной дирекции по работе с жертвами.

В то же время число жертв отличается в разных источниках: данных ассоциаций жертв, материалах Национального суда и докладах баскского правительства.

Первой жертвой ETA считается Мария Бегонья Уррос Ибаррола, которая погибла в 1960 году в Сан-Себастьяне в возрасте 22 месяцев. Статистика говорит о том, что больше всего погибших от действий террористов было в 1980 году – 96 человек. Последняя смерть была зарегистрирована в 2010 году, когда был убит французский жандарм Жан-Серж Нерен.