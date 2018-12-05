Женералитат не будет подавать закуски на мероприятиях из солидарности с голодающими политзаключёнными

Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил на этой неделе, что Женералитат временно откажется от закусок на официальных мероприятиях в знак солидарности с каталонскими политическими заключёнными, которые объявили голодовку.
Уже в понедельник, на приёме, организованном в честь еврейской общины Каталонии, не стали подавать закуски. Не было и традиционной дегустации суфганий – пончиков, которые принято есть на Хануку.
Выступая на мероприятии в Палау-де-Женералитат, Торра сообщил о решении региональных властей и выразил надежду на понимание.
Лидер объединения «Вместе за Каталонию» (JxCat) Жорди Санчес и бывший советник правительства Жорди Туруль объявили в минувшую субботу о начале голодовки, а со вторника к ним решили присоединиться Жозеп Руль и Хоаким Форн.Темы: Общество