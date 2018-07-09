За полгода в Испанию приехало больше мигрантов, чем в 2015 и 2016 годах

С начала 2018 года в Испанию по Средиземному морю прибыло больше нелегальных мигрантов, чем за 2015 и 2016 год вместе взятые.

В Международной организации по миграции также сообщили, что количество мигрантов, которые использовали западное Средиземноморье, чтобы попасть на Пиренейский полуостров, в период с января по июль, соответствует 70% от числа случаев, зарегистрированных за весь 2017 год.

В общей сложности за первое полугодие 2018 года берегов Испании достигло 15 626 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года их было 6 513. В 2017 году количество нелегалов составляло 22 108 человек, в 2016 – 8 162, в 2015 – 5 309.

В организации полагают, что тенденция к росту может быть связана с тем, что мигранты выбирают пути, расположенные ближе к странам их происхождения. Так, эмигранты из Туниса, Алжира, Египта и Ливии по-прежнему используют центральный средиземноморский путь и направляются в Италию, а эмигранты из Западной Африки (Кот-д'Ивуара, Сенегала, Гвинеи, Гамбии), склоняются к западному пути. К тому же, пересечение центральной части Средиземноморья более рискованно и обходится нелегалам дороже.

В целом по Европе показатели нелегальной иммиграции почти не изменились, что свидетельствует о том, что поменялись лишь пути на континент. За первые полгода в Европу прибыло 46 449 нелегальных иммигрантов: 16 707 – в Италию, 15 626 – в Испанию, 13 826 – в Грецию, 243 – на Мальту, 47 – на Кипр. Сначала года по меньшей мере 1 412 нелегалов погибли в море в попытке добраться до европейских берегов.