За год в Испании оказались на улице почти 140 тысяч домашних собак и кошек

В общей сложности в прошлом году испанские общества защиты животных подобрали 104 501 брошенных собак и 33 330 кошек, сообщают информагентства страны со ссылкой на данные фонда Fundación Affinity. Организация запустила кампанию #NoSonUnaModa («Они – не мода»), направленную против оставления питомцев и приуроченную ко Всемирному дню защиты животных.

Согласно подготовленному фондом исследованию, в 15% случаев хозяева бросили питомцев из-за их поведения, 15% - из-за появления нежелательного потомства, а еще 12% - из-за экономических причин. 34% владельцев животных выбрали их не по рациональным причинам, а под влиянием собственных вкусов или эмоций. В большинстве случаев оставление происходит из-за отсутствия понимания нужд питомца со стороны хозяина. Вышеупомянутая кампания призвана заставить людей подумать о важности решения завести животное и связанной с ним ответственности, а также донести до них, что кошки и собаки – не модные аксессуары для их владельцев.

Что касается текущего года, то за прошедшие месяцы за нарушения прав животных и преступления в отношении них были задержаны или оказались под следствием 414 человек. Подобными делами занимается Служба защиты природы (Seprona) Гражданской гвардии. Особой жестокостью среди задержанных отличились житель Бургоса, скормивший своей собаке мясо с булавками внутри, фермер из Кантабрии, уморивший от голода и жажды 21 животное, а также несколько человек из Альмерии, которые намеренно причинили смерть 72 молочным поросятам, прыгая на них с высоты.

Всего за текущий год служба Seprona зафиксировала 27 778 административных нарушений, связанных с животными, и провела несколько масштабных операций. В их числе – операция Pugnator против петушиных боев в Астурии и Кантабрии, завершившаяся арестом 17 человек и перехватом 200 животных, операция Ears против купирования ушей и хвостов охотничьим собакам, приведшая к задержанию 32 человек, а также операция Chira в Сарагосе против плохого обращения с животными, мошенничества и подделки документов, в ходе которой агенты освободили 182 собак, доставленных из Восточной Европы, и обнаружили 46 мертвых щенков.