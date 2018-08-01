Яхта испанского короля заняла третье место в регате на Майорке

Майорка в 37 раз принимает парусную регату Mapfre, также известную как «Кубок Короля».

Фелипе VI выступает на соревнованиях на яхте Aifos 500, которая по итогам первого дня регаты завоевала одно второе и одно четвёртое место.

В понедельник, 30 июля в бухте Пальмы соревновались 127 судов-участников. К ним также присоединились катамараны, монотипы и другие яхты. Внимание зрителей было приковано к яхтам команды ClubSwan 50, одной из которых и управлял монарх.

В предыдущие годы испанский король выступал на других судах, а за штурвалом Aifos был впервые замечен накануне открытия регаты. Дон Фелипе хорошо проявил себя в качестве рулевого на разных участках как с попутным, так и со встречным ветром.

В итоге судно, построенное на финской яхтенной верфи Nautor's Swan заняло третью позицию в классификации. Aifos обогнали два немецких судна: Niramo de Sönke Meier и Earlybird de Hendrik Brandis.

В прошлом году команда короля также была близка к победе.