Восемь испанцев отправятся в благотворительную регату по Средиземному морю

Восемь выпускников столичного университета Комплутенсе из Мадрида и Барселоны намерены отправиться в благотворительную регату по Средиземному морю с целью его очистки и сохранения. Как сообщают информагентства страны, для этого они начали кампанию по микрофинансированию.

В ходе своих прошлых регат, прошедших на Ибице, Майорке, в Хавеа и по всему побережью Коста-Бланка, организаторы столкнулись с "распространенной проблемый мусора на пляжах", рассказывает один из участников экспедиции, инженер телекоммуникаций Рубен Навамуэль.

Регата продлится с 12 по 19 августа и пройдет от побережья Коста-Бланка до Балеарских островов. Активисты намерены дойти до двух эпицентров летнего веселья, Форментеры и Ибицы, в водах у берегов которых генерируется наибольшее количество мусора во всем Средиземноморье. По ходу маршрута организаторы будут раздавать гражданам пепельницы, изготовленные специально по этому случаю. Основная цель этой идеи – донести до курильщиков, что "выброшенный на пляже или в воде окурок загрязняет до восьми литров воды, а также остается в море в течение более чем сорока лет", говорит Навамуэль.

На реализацию своей идеи ее авторы планируют собрать 4 200 евро посредством макрофинансирования, а также прибегнуть к помощи спонсоров. Волонтеры, которые окажут помощь организаторам, получат маленькие памятные подарки. Им предстоит собирать мусор как на пляже, так и на причаливающих в эти даты к берегам судах. Размер возможных пожертвований составляет от 1 до 50 евро и более. Те, кто пожертвует более крупные суммы, смогут принять участие в розыгрыше места на борту яхты. Собранные средства пойдут на ее аренду, печать буклетов, дизайн и приобретение футболок, кампании и акции по сбору отходов в социальных сетях, а также на флажки, которые будут вручаться тем, кто решит присоединиться к акции.

На данный момент команда располагает одним парусным судном, управлять которым будет Навамуэль. На его борт также поднимутся еще один инженер телекоммуникаций из Барселоны, педагог-психолог, учитель начальных классов, двое экологов и другие. Помимо этого, члены команды рассматривают возможность аренды еще одной лодки, которой будет управлять коллега Навамуэля по яхт-клубу Дении.