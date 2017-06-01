Водители Uber и Cabify просят защитить их от испанских таксистов

Представители ассоциации Unauto VTC и платформ Cabify и Uber написали открытое письмо министру внутренних дел Хуану Игнасио Сойдо с просьбой предоставить им поддержку со стороны служб безопасности в свете «пугающего уровня агрессии», с которым столкнулись водители. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на документ, основная масса случаев насилия и преследований пришлась на долю Мадрида и совпала по времени с проведением национальной забастовки таксистов по всей Испании. Они выступают за «отсутствие дискриминации» при выдаче лицензий на прокат автомобилей с водителем (VTC): нынешнее законодательство подразумевает выдачу одного подобного разрешения на 30 лицензий на таксоперевозки, однако общее число машин Uber и Cabify в столице в 4 раза превышает допустимое.

«Мы просим поддержки со стороны государственных служб с целью положить конец пугающему росту уровня агрессии, а также обеспечить безопасность работников и соблюдение наших прав на свободную работу в рамках закона», - написали авторы обращения. По словам представителей Unauto, начиная с этого понедельника и в течение всего дня во вторник машины, имеющие лицензию VTC, «неоднократно подвергались нападениям с использованием кислоты, пистолетов с пластмассовыми пулями и пневматического оружия». Водителям при этом угрожали, и они не раз становились жертвами давления и агрессии. Самый вопиющий случай произошел во вторник днем, когда «несколько человек напали на автомобиль VTC, и один из них атаковал полицейского, пытавшегося разогнать агрессоров».

«К сожалению, эта ситуация не была единичной: в Мадриде, Барселоне и Севилье многие водители сталкиваются с проявлениями подобного рода ежедневно», - отметили авторы письма. Они также отметили, что деятельность платформ, предоставляющих в аренду автомобили с водителями, «является абсолютно законной, что неоднократно признавалось властями транспортной сферы». В этом смысле они заверили, что все машины имеют необходимые лицензии VTC, а все оказываемые услуги осуществляются по предварительному заказу.