Внуки Пабло Пикассо и Жоана Миро провели экскурсию для королевской семьи

В минувшее воскресенье около 11 утра они неожиданно появились на площади Конституции вместе со своими дочерьми Софией и Леонор. Семья направлялась на частную экскурсию по выставке «Пикассо и Миро: история одной дружбы». В качестве гидов для них выступили внуки художников Бернар Руис Пикассо и Жоан Пуньет Миро, которые продолжили заложенную дедами традицию хороших отношений: Миро и Пикассо не соперничали, а дружили и оказывали взаимное влияние на творчество друг друга. Внуку последнего и принадлежит идея организации выставки, в состав которой вошли 52 работы великих испанских мастеров.

В ходе визита члены королевской семьи увидели историческую фотографию двух художников, а также видеосъемку повседневной жизни дома Пикассо во Франции, на которой они также запечатлены вместе. Особое внимание короля Фелипе также привлекли эскизы к знаменитой «Гернике» и рукописи ее создателя.

На выходе король и королева поздоровались с присутствовавшими в толпе детьми, и Летисия предложила им подойти и познакомиться с Леонор и Софией, а также сделать совместное фото. В ответ на вопросы журналистов королева заверила, что выставка всем «очень понравилась». Репортеры настаивали на том, чтобы ответ дали сами девочки, но Летисия в свойственной ей манере прервала их фразой «Им очень понравилась выставка, и не ищите громких заголовков».