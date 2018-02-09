Внук Франко приговорен к 30 месяцам тюрьмы

Внук диктатора Франсиско Франко признан виновным в нападении на представителей власти и опасном управлении автомобилем. Он приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. Его также лишили прав на два с половиной года и должен выплатить более 4 тыс. евро в качестве возмещения ущерба травмированному стражу порядка и управлению Гражданской гвардии за поврежденный автомобиль.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 30 апреля 2012 года. Офицеры Гражданской гвардии заметили, что у автомобиля, на котором ехал Франко, выключены фары, и попытались остановить его. Проигнорировав требования полицейских, водитель его пассажир скрылись с места на большой скорости, игнорируя дорожные знаки, тем самым поставив под угрозу безопасность остальных участников движения и свою собственную. Патрульные погнались за ними и остановили машину по дороге между муниципалитетами Кольядос и Лагеруэла. Пассажир, сидевший рядом с Франко, начал угрожать полицейским огнестрельным оружием, в то время как сам водитель дал задний ход, врезавшись в автомобиль Гражданской гвардии и протащив его несколько метров. После этого они снова пустились в бега по лесным тропам. Чуть позже машина была найдена в населенном пункте Беа. В результате происшествия один из офицеров получил травму.