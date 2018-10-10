Внучка Франко оказалась в центре налогового скандала

Кармен Мартинес-Бордью получила штраф в размере 525 тысяч евро за то, что не задекларировала доход от продажи акций в семейном бизнесе.

Налоговая инспекция сообщает, что 67-летняя внучка Франсиско Франко продала свою долю в компании FR Promociones del Suroeste S.A. в 2006 году, а также получила крупную сумму денег в подарок от своей матери. При этом, налоговая выяснила, что она получила 9 млн евро, но задекларировано было лишь 6,7 млн.

Сама Мартинес-Бордью опровергла эту информацию и отметила, что сведения в прессе «искажены и бездоказательны». Она заверила, что в своей налоговой декларации за 2006 и 2007 годы указала все доходы, полученные от продажи акций и «дополнительные бонусы».