Внебрачный сын Хулио Иглесиаса попросит его родственников сдать анализ ДНК

Адвокаты Хавьера Санчеса-Сантоса, который подал иск о признании отцовства в отношении Хулио Иглесиаса, собираются обратиться к детям и братьям испанского певца с просьбой сделать ДНК-тест, после того как сам Иглесиас отказался от анализов.

Суд Валенсии ещё в 1992 году признал Иглесиаса отцом Санчеса-Сантоса, но позже это решение было отменено за неимением медицинских подтверждений.

В декабре 2017 года Санчес подал новый иск, приложив к нему тест, который показал положительный результат с вероятностью 99,9%. Тем не менее, суд не принял его в качестве доказательства, поскольку генетический материал для теста был получен незаконным образом из мусора семьи Иглесиас.