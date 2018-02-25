Власти предложили испанкам 8 марта работать сверхурочно и демонстративно

Министр сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и окружающей среды Испании Изабель Гарсия Техерина считает, что забастовка, намеченная на 8 марта, должна проходить в «японском» стиле, и испанкам в этот день следует работать дольше обычного, чтобы показать, какими возможностями обладают жительницы страны.

Своё мнение по этому вопросу министр высказала в ответ на критику в адрес испанского правительства за отсутствие поддержки забастовки в Международный женский день, организаторами которой выступают профсоюзы и феминистское движение.

Техерина также отметила, что правительство предоставляет условия для того, чтобы как можно больше женщин в Испании могли работать, и подчеркнула, что в настоящее время число работающих женщин велико как никогда. По её словам, власти также работают над тем, чтобы сократить разрыв по оплате труда.

В Социалистической рабочей партии Испании и Европейской демократической партии Каталонии раскритиковали заявления министра, подчеркнув, что испанки не должны ничего доказывать, поскольку и без того трудятся достаточно.