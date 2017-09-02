Власти Каталонии: после теракта началась кампания по дискредитации местной полиции

Правительство Каталонии прокомментировало информацию о том, что 25 мая местная полиция получила предупреждение о возможном террористическом акте на бульваре Рамбла в Барселоне.

После того как в газете El Periodico появилась публикация о том что ЦРУ передало каталонским властям сведения о готовящейся атаке, представители правоохранительных органов, включая советника Министерства внутренних дел Хоакима Форна и начальника полиции Хосепа Луиса Траперо, созвали пресс-конференцию, чтобы опровергнуть эти сообщения, пишет издание 20 minutos. Они заверили, что предупреждения были получены из других источников, и подчеркнули, что эта информация была квалифицирована как недостоверная. По их словам, полученные предупреждения не были связаны с терактами, произошедшими в Каталонии 17-18 августа. Кроме того, Форн и Траперо сообщили, что Министерство внутренних дел доложило об этом в правительство, где также сочли, что информация не заслуживает доверия. Тем не менее, были предприняты некоторые меры по усилению безопасности в центре Барселоны.

По мнению советника Министерства внутренних дел, публикация в El Periodico представляет собой попытку подорвать авторитет каталонской полиции, которая сработала должным образом во время и после терактов.

Представитель El Periodico также позже подтвердил, что документ, опубликованный в газете, был создан с помощью фотомонтажа.

В свою очередь, президент Каталонии Карлес Пучдемонт заявил в ходе своего визита в Данию, что после барселонского теракта ведётся кампания по дискредитации каталонской полиции. Он подчеркнул, что силы безопасности показали, что способны на слаженные действия в чрезвычайных ситуациях такого рода.