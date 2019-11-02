Власти Испании помогут Грете Тунберг попасть на конференцию по климату

Правительство Испании выразило готовность помочь шведской экологической активистке Грете Тунберг добраться из США в Мадрид на конференцию ООН по климату.
На днях стало известно, что конференция пройдет не в Чили, как планировалось изначально, а в Мадриде. Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера обратилась через Twitter к шведской экоактивистке: «Дорогая Грета, было бы здорово видеть тебя здесь, в Мадриде».
«Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам поднять беспокоящие темы, открыть разум и активизировать действия. Мы хотели бы помочь тебе пересечь Атлантику», - добавила министр.
Ранее Тунберг, которая принципиально не летает на самолетах, две недели добиралась из Европы в Лос-Анджелес на яхте. Оттуда она собиралась отправиться в Чили на конференцию, но внезапно выяснилось, что она переносится в Испанию.
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