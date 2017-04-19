Власти Испании бессильны перед зомби-апокалипсисом

Испанское правительство призналось в своем бессилии в случае вторжения зомби. Властям пришлось всерьез отвечать на вопрос сенатора от коалиции "Компромисс" Карлеса Мулета, который еще в феврале поинтересовался: "Какие протоколы есть у правительства в связи с возможностью зомби-апокалипсиса?"

В правительстве, ссылаясь на толковый словарь, объяснили, что у слова "апокалипсис" существует два значения. Одно из них определяет это слово, как "конец света". И здесь у правительства нет специальных протоколов, потому что "мало что можно сделать, если наступит этот момент".

Согласно второму определению, апокалипсис - это "катастрофическая ситуация, вызванная силами природы или человека". В этом случае шансов на благополучный исход больше и у Испании есть "комплексная система конкретных процедур и протоколов для предупреждения чрезвычайных ситуаций".