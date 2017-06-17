Владельца Zara раскритиковали за пожертвование 320 млн евро на лечение рака

Основатель текстильного холдинга Inditex Амансио Ортега пожертвовал испанским клиникам 320 миллионов евро на новейшее оборудование для лечения онкологических заболеваний, и этот жест спровоцировал парадоксальную волну критики. Представители левой партии Podemos и ассоциаций, защищающих государственное здравоохранение, назвали пожертвование через фонд Ортеги неуместным. Причиной подобных заключений стал тот факт, что холдинг магната, в состав которого входят Zara и ряд других брендов, обвиняется в неуплате налогов. Представители Inditex эти сведения опровергают.

"Ортега должен не демонстрировать свою филантропию, а вкладываться в государственную казну соответствующим его уровню доходов способом", - заявили члены Федерации ассоциаций по защите государственной службы здравоохранения. Ее пресс-секретарь Луиса Лорес также назвала пожертвование "еще одним способом уклониться от уплаты налогов", так как часть этой суммы позволит несколько сократить объем налоговых выплат.

Впрочем, подобная реакция у многих вызвала недоумение, в том числе и у больных, которые лечатся от рака. По их словам, подобные пожертвования более чем необходимы в стране, где государственная система здравоохранения пострадала от серьезного сокращения расходов в годы кризиса.

"Я хочу жить, и тысячи таких же, как я, тоже борются с раком. Каждый день мы просыпаемся и мучаемся от побочных эффектов лечения, мы стараемся улыбаться и бороться за жизнь", - поделилась пациентка Тина Фуэртес в эфире испанского телевидения. "Я не понимаю подобной реакции, она не имеет смысла", - отметила Фуэртес, говоря о разгоревшейся полемике.

Лидер партии Podemos Пабло Иглесиас также напал на Ортегу, обвинив его в маркетинговом заговоре и выразив сожаление в связи с тем, что "филантропию теперь рассматривают как механизм финансирования государственного здравоохранения".

Размер пожертвования Ортеги оказался эквивалентен 8% общего бюджета испанской сферы здравоохранения. Ежегодно в стране диагностируются 200 000 случаев заболеваемости раком. Благодаря вкладам бизнесмена в госпиталях Галисии и северной части Андалусии появилось новое оборудование для его лечения. Представители фонда Ортеги заявили, что намерены и дальше реализовывать свою программу в других госпиталях.