Владельца шпионившей за Ассанжем компании задержали в Испании

В Испании задержан Давид Моралес - владелец частной охранной компании Undercover Global S. L., которая вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на судебные источники. В офисах компании прошли обыски.
Как сообщалось ранее, полученные материалы служба передавала ЦРУ. По данным El Pais, Моралес лично отправлял в США аудио- и видеозаписи. На них были записаны, в том числе, встречи Ассанжа с адвокатами.Темы: Общество