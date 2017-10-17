Виновники лесных пожаров в Испании могут отправиться в тюрьму на 20 лет

Реформа Уголовного кодекса от 2015 года определила меры наказания для виновников лесных пожаров, подобных тем, что возникли в последнее время в Галисии и Астурии.

Как сообщает газета 20 Minutos, максимальный срок заключения в подобных случаях составляет 20 лет, в особенности если возгорание повлекло за собой прямые последствия или представляло непосредственную угрозу для населения. При пожарах в северной части материка ситуация была именно такой. В свою очередь, в случае отсутствия угрозы для населения срок заключения сокращается до трех лет. Если от огня страдают только лесные массивы, то пироманам грозят тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет и штраф. В случае более серьезных рисков эта цифра увеличивается до 6 лет.

Что касается возгораний, не навредивших лесонасаждениям, то их виновникам могут грозить два года тюрьмы. Наконец, если пожар провоцируется с целью навредить третьей стороне, то срок заключения может составлять до 4 лет. Возгорания, возникшие по неосторожности, влекут за собой менее жесткие наказания.