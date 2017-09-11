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          Новости Испании » Новости » Общество » Видеоблогеров, плававших на лодке в метро Валенсии, ждет суд

          Видеоблогеров, плававших на лодке в метро Валенсии, ждет суд

          12:49 11.09.2017

          Транспортная компания FGV подала в суд на двоих видеоблогеров, которые 29 июня проникли в затопленные туннели линии T2 валенсийского метро.

          Они проплыли по туннелям на лодке, записали это на видео, и опубликовали запись на своих каналах Youtube и в социальных сетях. На записи видно, как молодые люди готовятся к экспедиции, покупают небольшую лодку и рыбацкие комбинезоны. В FGV сообщили, что в ходе расследования было установлено, что авторы видео попали на закрытую территорию через  четырёхметровый забор на улице Calle Artesanos. По словам представителей компании, никакого ущерба они не нанесли, однако действия блогеров были сочтены не только безответственными, но и опасными. Компания обвиняет их в незаконном проникновении.

          Работы в туннелях на линии T2 были приостановлены в 2011 году. Как сообщают местные власти, на возобновление проекта было выделено 50 миллионов евро. Этот участок может быть введён в эксплуатацию к 2023 году.

          Темы: Общество  Валенсия

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