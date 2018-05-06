В Витории запретили конкурс миниюбок

Мэрия Витории запретила одному из местных ночных клубов проводить вечеринку «Праздник миниюбок», которая должна была состояться в субботу, 28 апреля.

В анонсе вечеринки клуб обещал призы за самую короткую и вызывающую юбку, а также бесплатные напитки для пришедших в мини.

Мэрия обосновала запрет тем, что вечеринка носит «сексистский, дискриминационный характер» и является посягательством на достоинство женщин, что запрещено Законом о проведении общественных представлений и развлекательных мероприятий. Нарушение запрета может обернуться для заведения штрафом в 30 тысяч евро и лишением лицензии.

Городские власти отмечают, что на подобных мероприятиях женщин используют как рекламу, чтобы привлечь клиентов-мужчин.

В 2017 году этот же ночной клуб в латиноамериканском стиле организовал конкурс женских ягодиц, который также отменили на фоне общественного резонанса, несогласия городских властей и феминистских организаций.