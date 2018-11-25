В валенсийской больнице используют одно и то же оборудование для людей и животных

Испанское законодательство запрещает использовать в больницах, медицинских центрах и исследовательских институтах одно и то же оборудование для получения томографических снимков людей и животных.

Как сообщает газета El Mundo, в большинстве центров это правило неукоснительно соблюдают. Тем не менее, испанская прокуратура завела дело в отношении Исследовательского института IIS La Fe, расположенного в Валенсии. По информации издания, в центре отсутствует соответствующее разрешение и не применяются необходимые процедуры дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки при использовании аппаратов магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В центре чередовали дни проведения диагностических исследований людей и животных.

El Mundo отмечает, что многие медучреждения, в том числе валенсийские Hospital Clínico, Hospital General, Hospital Doctor Peset, постоянно получают предложения о проведении клинических исследований с использованием животных в разных отделениях радиологии, однако больницы отклоняют их, ссылаясь на запрет в национальном законодательстве. Подобные исследования должны проводиться в ветеринарных или университетских клиниках, которые располагают соответствующим оборудованием и технологиями.