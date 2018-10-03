В Валенсии представили проект новых правил дорожного движения. Главные нововведения касаются приоритета для пешеходов и общественного транспорта, запрета двигаться по тротуарам для велосипедов и электросамокатов, увеличения до 30 минут времени пользования зонами погрузки и разгрузки, а также введения новой зоны парковки специально для жильцов.

Мэрия Валенсии заявила, что правила могут быть приняты к январю 2019 года, отметив развитие новых форм мобильности, которые требуют соответствующих решений.

В Совете по устойчивой мобильности заверяют, что при составлении проекта авторы руководствовались, в первую очередь, принципом качественной защиты общественного пространства. Также проект во многом исходит из преимущества для пешеходов, поскольку, как отмечают в совете, в 42% случаев передвижения происходят пешком.

В Валенсии рассматривается вопрос о создании зон парковки с приоритетом для жильцов (APR), чтобы сократить нагрузку на исторический центр и жилые зоны. Кроме того, власти планируют ограничить скорость 30 км/ч на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону.

По новым правилам электрические самокаты должны будут ездить по велодорожкам и улицам со специальными обозначениями для велосипедов, а также по жилым зонам. Оставлять их также нужно будет на велопарковках. К тому же, власти считают, что на самокатах в обязательном порядке должно появиться освещение и клаксоны, а также светоотражающие элементы.