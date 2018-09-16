В Валенсии проанализируют качество жизни в историческом центре

Жители, торговцы и владельцы заведений Валенсии примут участие в исследовании, посвящённом качеству жизни в историческом центре Валенсии.

Как сообщила платформа Ciutat Vella i Viva, будут проанализированы данные за летний сезон, «который не соответствовал ожиданиям, продемонстрировав сильный регресс, как среди испанских, так и иностранных туристов». Отмечается также, что цифры этого года сопоставимы с показателями в разгар кризиса.

Платформа представляет ряд организаций и объединений жителей и предпринимателей из исторического центра. Организация выступает в защиту малых и средних предприятий, которые работают в секторе развлечений, гостиничном и ресторанном бизнесе Валенсии.

Организаторы надеются с помощью опросов провести «диагностику» ситуации и проанализировать предложения и возможные решения в борьбе с чрезмерной технологичностью, массовым туризмом и увеличением числа туристических апартаментов. Платформа уже обратилась к муниципальным властям с предложением сократить количество террас в историческом центре.

Организация также выразила намерение продвигать качественный, ответственный и профессиональный туризм, который должен стать результатом диалога между разными коллективами при поддержке со стороны мэрии.