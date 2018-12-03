В Университете Жироны на ёлку повесили открытку с призывом убивать гвардейцев

Испанская ассоциация Гражданской гвардии (AEGC) обратилась в прокуратуру с просьбой завести дело в отношении автора открытки, которая на прошлой неделе появилась на рождественской ёлке, установленной на медицинском факультете Университета Жироны. В ней звучал призыв к убийству сотрудников Гражданской гвардии.

Администрация учебного заведения сняла открытку вскоре после её появления. В AEGC с сожалением отметили, что «безобидная рождественская ёлка, символ толерантности, мира и любви, используется для выражения ненависти». В объединении гвардейцев оценили то, как бысто отреагировала администрация университета, но заявили, что необходимы меры для защиты агентов от преступлений на почве ненависти. В организации также подчеркнули, что речь идёт не о единичном случае, и в Каталонии гвардейцы и члены их семей постоянно подвергаются оскорблениям и угрозам.