В Уэльве запретили рекламировать конкурс для официанток в бикини

Компания-организатор вечеринок решила провести рекламную кампанию, объявив кастинг для сексуальных официанток в бикини в городе Пунта Умбрия (Уэльва). В рекламе попросили девушек устроить фотосессию в джинсовых шортах, бикини и трикини.

Департамент равенства, здоровья и социальной политики Уэльвы и городской совет направили информацию об этой рекламе в Институт по делам женщин, а также проинформировали Андалусский наблюдательный центр по вопросам сексистских публикаций. Последняя организация попросила компанию прекратить такого рода рекламу.

В городском совете сообщили, что объявление уже было удалено, а рекламодатель будет более осторожен в будущем и разработает более подходящую кампанию. Член городского совета Валентина Эстебан пояснила, что местная власть должна иметь «позицию в отношении всех видов действий, которые дискриминируют женщин». Мэр также заявил, что «надо бороться за равенство и уважение достоинства женщин».

В информационном центре для женщин при городском совете Уэльвы сообщили, что рекламная кампания сделала красоту и успех синонимами, а человеческое тело позиционировала как добавленную стоимость к продукту. По их мнению, это «оскорбляет достоинство людей», а подобного рода объявления ставят женщин «в положение неполноценности и зависимости» и заставляют выказывать «абсолютное подчинение желаниям других людей».