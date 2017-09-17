В Таррагоне задержали мужчину за жестокое обращение с вьетнамскими свиньями

Мужчина разводил вьетнамских свиней в своём доме в городе Вальсе, передаёт La Vanguardia. Там находилось три десятка поросят, которые, как сообщают агенты природоохранной службы, были оставлены без присмотра и содержались в плохих санитарных условиях, что могло представлять угрозу для их жизни.

Когда представители Гражданской гвардии прибыли на место, они обнаружили 32 поросят с очевидными признаками истощения. Как позже выяснилось, владелец дома проживает в Барселоне, появляется в Вальсе нерегулярно и пренебрегает обеспечением соответствующих условий для содержания животных.