В Таррагоне протестуют против открытия мечети

Партия «Национальная демократия» (DN) призвала горожан собраться 9 декабря, чтобы выразить своё несогласие с созданием мусульманского культового сооружения. Выступлениям крайне правых хотели помешать антифашисты. Они собрались на площади Пласа-Куба, где было должна была пройти акция, за полчаса до её начала. Столкновений между двумя группами удалось избежать, благодаря присутствию полиции.

Мечеть планируется построить для местной мусульманской общины Assalam. В неё входит около 700 жителей района Сан-Пере и Сан-Пау, которым приходится ездить в другие места, чтобы помолиться. В мечети также собираются организовать курсы арабского языка.

В интернете была создана онлайн-петиция против строительства мечети, которая собрала 1600 подписей жителей района. Кроме того, на улицах появились надписи и плакаты с призывами отказаться от строительства мусульманского храма.