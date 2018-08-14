В Стране Басков вырос поток мигрантов, следующих во Францию

Всё больше мигрантов, прибывающих к южным испанским берегам, движутся на север в сторону Франции. Многие из них оседают в приграничном Ируне (Гипускоа) в ожидании переправки через французскую границу.

Жители и различные организации города в прошлом месяце запустили неформальную инициативу, в рамках которой они собирают еду и одежду для мигрантов. Они отмечают, что привыкли к выходцам из таких стран к югу от Сахары, которые направляются через Ирун во Францию или Бельгию, где у них зачастую есть родственники или друзья. В то же время горожане подчёркивают, что их поток заметно вырос в прошлом месяце. Жители приграничного города стали замечать всё больше людей, ночующих на вокзале и на парковках. По неофициальным подсчётам, если раньше в Ирун ежедневно прибывало до 5 мигрантов, то сейчас их число выросло до 40 человек в день.

В муниципалитете работает приют Красного Креста для беженцев, который вмещает 24 человека. Ещё три аналогичных центра работают в других точках Страны Басков. В общей сложности они могут принять 177 человек. При этом, по данным Красного Креста, за последние два месяца к ним обратилось порядка 1600 человек.