В Сети появились фото «Мисс Испания» без макияжа

Действующая обладательница титула «Мисс Испания» и первая трансгендерная участница конкурса «Мисс Вселенная» Анхела Понсе вновь привлекла внимание общественности. На этот раз пользователи социальных сетей активно обсуждают её фото без макияжа.

Ряд пользователей поделились снимками Понсе «а-ля натюрель». Обычно на публике девушка появляется исключительно накрашенной, но на этот раз в Сеть попал один из снимков, сделанных на пляже.

Несколько недель сама Понсе также опубликовала серию снимков с фотосессии с минимальным количеством макияжа. Она сопроводила публикацию на своей странице в Instagram подписью «Настоящая красота идёт от сердца и живёт в глазах».