В рейтинг лучших вузов мира вошли 27 испанских

27 испанских университетов вошли в рейтинг британского издания Times Higher Education. Два из них оказались в числе 200 лучших, показав тем самым лучшие результаты по Испании: Автономный университет Барселоны занял 163 место, а университет Помпеу-Фабра – 175-е. Впервые за 13 лет список возглавил представитель Великобритании, Оксфордский университет, который опередил Калифорнийский технологический институт.

В рейтинге, который включает в себя в общей сложности 980 позиций, индивидуальное присвоение мест заканчивается с двухсотой строчки. Так, Барселонский университет был включен в группу, объединяющую места с 201-го по 250-е, а Наваррский и Мадридский автономный университеты – с 301-го по 400-е места.

«Хорошо, что 27 испанских учебных заведений вошли в список лучших университетов мира, но неутешительно, что они потеряли позиции», - отметил в пресс-релизе редактор рейтинга Фил Бейти. Так, университет Помпеу Фабра опустился на 11 строчек ниже, Автономный университет Барселоны – на 17, а Барселонский университет и вовсе покинул группу двухсот лучших, в то время как годом ранее он занимал 174 место.

Два вуза, Хаэнский университет и Университет Короля Хуана Карлоса, в свою очередь, в этом году попали в перечень впервые. Они были включены в группу, объединяющую места с 601-го по 800-е. В группу с 401-го по 500-е места вошли Политехнический университет Каталонии и университет Ровира-и-Вирхили. В категорию с 501-го по 600-е места вошли мадридский университет Комплутенсе, Гранадский университет, Политехнический университет Валенсии, Университет Страны Басков, Валенсийский университет и Университет Сарагосы.