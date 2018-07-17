В пригороде Жироны позаботились, чтобы пожилые люди не обедали в одиночестве

Программа начала действовать с июля. Людям в возрасте предлагаются дешёвые и здоровые обеды в социальном центре Casal d'Avis. С понедельника по пятницу пожилые люди могут пообедать за 3 евро и, пользуясь случаем, пообщаться друг с другом. Обычный обед стоит 5,5 евро, а разницу компенсирует мэрия. С помощью этого проекта городские власти хотят, с одной стороны, предоставить доступ к сбалансированному питанию для этой категории населения, а с другой – повысить их качество жизни и степень вовлечённости в общественную жизнь. Пожилые люди смогут пообщаться за обедом, позже вместе выпить кофе, сыграть во что-нибудь, почитать свежую прессу или поучаствовать в запланированных для них мероприятиях.

Чтобы воспользоваться услугой, необходима предварительная запись. Возраст участника программы должен быть более 65 лет, он должен быть зарегистирован в муниципалитете и в самом социальном центре. Обедать можно каждый день или по желанию выбрать конкретные дни.

Меню разрабатывалось диетологом и адаптировано под разные потребности: с низким содержанием соли, без глютена или без лактозы, для диабетиков, аллергиков или тех, кому трудно жевать.