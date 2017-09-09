В поместье Майкла Дугласа на Майорке появилось пугало с лицом Дональда Трампа

Во фруктовом саду имения С'Эстака на острове Майорка, принадлежащего актеру Майклу Дугласу, появилось пугало с лицом президента США Дональда Трампа. Легко узнаваемая прическа американского лидера была воссоздана с помощью парика. Непонятно, кто именно стал ее автором, однако назначение этой композиции не вызывает сомнений – она призвана отпугнуть птиц, которые в последнее время атакуют урожай в окрестностях населенного пункта Вальдемоса. Кроме того, местные охотники могут использовать ее как мишень для тренировок.