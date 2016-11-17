В Пиренеях высадят фруктовые деревья для бурых медведей

Минувшим летом агенты особого "Медвежьего патруля" собрали в Пиренеях 50 килограммов вишни, чтобы впоследствии вырастить саженцы и посадить их в зонах обитания бурого медведя. Как сообщают информационные агентства Испании, посредством посадки фруктовых деревьев Фонд защиты бурых медведей стремится обеспечить животных едой и минимизировать число нападений на домашний скот.

Кампания была реализована в рамках проекта PyrosLife, основная задача которого заключается в укреплении присутствия медведей в Пиренейских горах. Программа финансируется из европейских фондов. Благодаря ей в июне в район Пальярс из Словении был привезен самец Гойят. Прибытие "новосела" было призвано нарушить монополию медведя-ветерана Пироса, отца и деда большинства бурых медведей в данной зоне.

На данный момент члены патруля планируют высадить саженцы альпийского жостера, рябины, яблонь, вишневых и сливовых деревьев только в комарке Пальярс-Собира. Точные места пока не уточняются. В соответствии с начальной задумкой, поспособствовать реализации проекта должна команда местных жителей, состоящая в основном из безработных. Мэры муниципалитетов должны помочь в их отборе.

По словам сотрудника департамента охраны окружающей среды районного совета Валь-д’Аран Ивана Афонсо, посадка фруктовых деревьев во вверенной ему зоне пока не планируется. По его словам, медведь Гойят, выпущенный летом в окрестностях местечка Исиль, сейчас находится во Франции: его местоположение отслеживается с помощью GPS-ошейника. Самая удивительная деталь заключается в том, что прибывший из Словении и не знающий местность самец сразу направился в лучшие для создания берлог зоны, следуя обычным для здешних медведей маршрутам.