В Пиренеях по пустеющим горным селениям звонят колокола

Сельские церкви в провинции Льейда участвуют в акции, чтобы привлечь внимание к проблеме возможного вымирания горных деревень из-за плохого состояния дорог.

Идея звонить в колокола родилась в мэрии Сант-Эстеве-де-ла-Сарга на прошлой неделе. Она получила развитие и к акции присоединились и другие муниципалитеты и деревни: Альсамора, Таус, Тора-де-Тост, Коль-де-Нарго, Вальс-де-Валира, Монтферрер-и-Кастельбо, Соригера, Салас-де-Пальярс, Террет и Колегиата-де-Мур. Колокола также начали звонить в романских церквях Валь-де-Бои, которые входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В администрации Сант-Эстеве-де-ла-Сарга отмечают, что во многих случаях дорожная инфраструктура находится в ведении муниципальных властей, а средств, выделяемых мелким посёлкам на их содержание, не хватает. Ситуация на дорогах постоянно осложняется неблагоприятными погодными условиями, которые вызывают оползни и создают опасность для людей.

В муниципалитетах намерены звонить в колокола до тех пор, пока региональные власти не решат проблему.