В парке Сьерра-де-Касорла растёт тис времён Римской империи

Природный парк Сьерра-де-Касорла в Хаэне представляет собой один из примеров разнообразия андалузских пейзажей. В парке более 200 видов животных и 2300 видов растений, что делает его идеальным местом для прогулок и пеших походов.

У истока реки Гвадалькивир, к югу от Касорлы (Хаэн) туристам предлагается пройти по маршруту Тысячелетних тисов. Это одна из наиболее сохранившихся экосистем в Андалусии. Прогулка по маршруту занимает всего полчаса, а в конце путников ждёт встреча с тисами, возраст которых превышает тысячу лет.

Самый крупный тис в парке был свидетелем Римской империи. Его возраст составляет, не менее двух тысяч лет, а по некоторым подсчётам - может превышать три тысячелетия. Это дерево с необъятным стволом является одним из старейших в Европе и самым древним в Испании.