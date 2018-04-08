В нескольких районах Барселоны появится собственная валюта

В Барселоне в тестовом режиме вводят «гражданскую» валюту «рек». Валюта будет электронной, и её использование пока будет ограничено 10 районами на северо-восточной окраине города. На первом этапе в оборот поступит валюта на сумму, эквивалентную 1,5 млн евро.

Валюта вводится в рамках исследовательского проекта B-Mincome. Он направлен на изучение потенциала и рисков прямой муниципальной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Проект стал одним из победителей программы Urban Innovation Actions и финансируется из европейских источников. В программе принимает участие тысяча семей-добровольцев. Они будут получать 25% от суммы пособий в этой валюте и смогут использовать эти средства только в местных магазинах и заведениях.

Как и в других городах, где была внедрена схожая программа (таких, как Бристоль (Соединённое Королевство) или Лиссабон (Португалия), в Барселоне проект преследует цель стимулирования ежедневных покупок на периферии. Так, в районах Баро-де-Вивер и Вальбона в столице Каталонии наблюдается постоянное сокращение числа торговых точек. Присоединившись к проекту, магазины смогут привлечь дополнительных клиентов.

Валютой смогут пользоваться не только семьи, участвующие в исследовании, но и обычные граждане. Для этого необходимо установить мобильное приложение rec Barcelona, которое представляет собой электронный кошелёк, привязанный к реальному счёту. Также есть возможность получить специальную карту для оплаты.

В мэрии Барселоны, которая также участвует в инициативе, подчёркивают, что рек – «не местная и не муниципальная, а гражданская валюта».

Название валюты представляет собой аббревиатуру от recurs econòmic ciutadà – гражданские экономические средства. Его стоимость привязана к евро: 1 рек=1 евро. У река не будет печатного аналога, и он будет функционировать с помощью технологии блокчейн.

Тестовый период продлится до октября 2019 года. Вплоть до этого времени система будет бесплатной, а её дальнейшая судьба будет решаться, в зависимости от результатов.