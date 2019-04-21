В Минздраве Испании предупредили об опасном шоколаде на прилавках

Министерство здравоохранения Испании предупредило потребителей об опасности, которую представляет продукция компания City Seed Banks. Речь идёт о шоколадках Cannabis Chocolate, CBD rich, Dark chocolate 40g, With hemp seeds & hazelnut pieces.
Шоколад с этими торговыми наименованиями можно найти в магазинах Каталонии. По данным министерства, в нём содержатся аллергены, не указанные на упаковке. В частности, в шоколадках присутствует глютен, молоко, яйца и сухофрукты, а также вещество каннабидиол. Шоколад может быть опасным для людей, не переносящих вышеупомянутые вещества, и аллергиков.
Ранее Минздрав предупреждал о мороженном фирмы La Sirena, которое также содержала ингредиенты, не указанные в составе.Темы: Общество