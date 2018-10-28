В Михасе облегчат участь осликов-такси

Мэрия Михаса (Малага) внесёт изменения в правила, которые регулируют перевозки на ослах, чтобы улучшить положение животных, ставших символом этого андалусского муниципалитета.

Бурротакси на протяжении многих лет является популярным туристическим развлечением в Михасе. Тем не менее, в мэрии решили изменить подход к этой услуге после того, как такое предложение поступило от адвокатской коллегии Малаги и приюта для животных El Refugio del Burrito.

Власти Михаса отмечают, что необходимо улучшить условия для осликов, сохранив при этом гарантии для местных жителей, для которых бурротакси является источником дохода. Учитывая важность этого явления для города, полностью отказываться от ослов-такси не собираются.

Отдел по мобильности и транспорту уже разрабатывает новые правила, которые обязательно будут включать положения о защите животных. Так, например, планируется установить нормы по максимальному весу, который смогут перевозить ослики, а также урегулировать время работы и отдыха и условия содержания.

История бурротакси уходит в 1960-е годы, когда в регионе начался туристический бум. Путешественники с интересом следили за рабочими, возвращавшимися на ослах из каменоломен, просили сфотографироваться с животными и прокатиться на них верхом. Постепенно ослики превратились в необычный вид туристического транспорта и стали одной из главных достопримечательностей Михаса.