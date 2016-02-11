В метро Мадрида пустят пассажиров с собаками

Столичные жители смогут ездить в метро с собаками в часы наименьшего скопления пассажиров, а также без временных ограничений в выходные, праздничные и летние дни. С соответствующим заявлением выступила председатель регионального правительства Кристина Сифуэнтес. Как сообщают информагентства Испании, Сифуэнтес отметила, что в метро будут допускаться животные, идентифицированные надлежащим образом с помощью микрочипа и внесенные в муниципальный реестр.

Провоз собак не предусматривает дополнительных сборов. Он будет запрещен в часы пик, а именно с 7:30 до 9:30, с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00. В остальное время, а также в выходные, в июле и в августе доступ будет неограниченным.

Новые нормы разрешают каждому пассажиру провозить одну собаку. Животное должно быть в наморднике и на поводке длиной не более 50 см. Во всех поездах для транспортировки собак будет отведен исключительно последний вагон. Эти требования должны соблюдаться с момента входа собаки в метро до выхода на улицу. С питомцами разрешается спускаться и подниматься в лифтах и по лестницам, однако из соображений безопасности их не будут пускать на эскалаторы.

До этого момента в метро можно было провозить небольших домашних животных в клетках или сумках в том случае, если они не представляли опасности для остальных пассажиров и не причиняли неудобств в силу своего размера, шума или запаха. Кроме того, в подземку допускаются специально обученные собаки, например, поводыри, которые должны быть одеты в жилетку или иметь любое другое видимое обозначение их особого статуса. Что касается автобусной компании EMT, то ее пассажирам разрешается проезд с маленькими домашними животными в специальных переносках, а также с собаками-поводырями, без ограничений по времени.