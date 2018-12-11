В метро Мадрида начались забастовки

Утром 10 декабря работники метро Мадрида начали забастовку. Работа будет приостанавливаться в часы пик на протяжении 10 дней в знак протеста против нехватки машинистов в штате.

Как сообщает правительство Мадридского сообщества, с 10 по 14 декабря забастовка будет проводиться на ветках 6 и 10A с 06:05 до 09:00, а с 17 по 21 декабря она затронет линии 1,2,3 и 5 в промежутке с 17:00 до 22:30.

Региональные власти установили минимальный уровень предоставления услуг в 79% для первой недели забастовок и 75% – для второй, за исключением пятницы, когда он будет составлять 74%. В правительстве автономного сообщества подчеркнули, что услуги метро являются «ключевыми» для передвижения горожан, в особенности в час пик.

Столичное метро также принесло свои извинения за возможные неудобства. На станциях всеми доступными способами предупреждают пассажиров о перерывах в работе. Сообщения передают по громкоговорителям, на экранах, через инфослужбу, с помощью бумажных объявлений и в электронном формате.