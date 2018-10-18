В Марокко судят футбольных болельщиков за испанский флаг на стадионе

Суд города Агадира (Марокко) рассматривает дело в отношении четырёх футбольных болельщиков из Марокко, которые развернули испанский флаг на трибуне во время одного из матчей местного чемпионата.

Молодым людям предъявлены обвинения в «оскорблении одного из национальных символов», сообщает агентство Efe. Испанский флаг развевался на трибуне во время матча первого дивизиона чемпионата страны между местным клубом «Хассани Агадир» и «Олимпик Хуригба».

Защита настаивает на том, что выдвинутые обвинения несправедливы, а «флаг Испании – это символ соседней дружественной страны, который доступен в разных форматах на марокканском рынке». Также отмечается, что молодые люди не имели намерения оскорбить флаг Марокко и не выступали с какими-либо призывами.

Адвокат отмечает, что троих обвиняемых до суда отпустили, а один 20-летний молодой человек по-прежнему содержится под стражей с прошлой среды.