В Марбелье объявлен двухдневный траур

Власти Марбелье объявили двухдневный траур в связи со смертью 20-летнего Пабло Раэса. Молодой человек, который до последнего боролся с лейкемией, стал известен благодаря своей активной социальной позиции. Пабло Раэс своим примером пытался доказать, что сдаваться нельзя никогда. Кроме того, он использовал свою популярность в социальных сетях, чтобы донести до людей всю важность донорства, в частности, костного мозга.

К несчастью, хотя сам Пабло и перенес операцию по пересадке костного мозга, его организм не справился с болезнью. Юноша умер в возрасте 20 лет, не дожив несколько дней до церемонии награждения. 28 февраля, в День Андалусии, его должны были наградить городской медалью за общественную деятельность.

В воскресенье и понедельник флаги в Марбелье будут приспущены.