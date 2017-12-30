В Малаге появится кладбище домашних животных

Компания Parcemasa сообщила о планах по созданию кладбища домашних животных на окраине Малаги. Проект планируется завершить к 2019 году, он обойдётся в 1 миллион евро. Кладбище займёт около 15 тысяч квадратных метров. Компания также предложит целый ряд услуг, включая траурные процессии и захоронения.

В Малаге ежегодно погибает порядка 7,5 тысяч собак. В Parcemasa полагают, что услугами компании может заинтересоваться каждый третий владелец питомцев. Цены на услуги стартуют от 140 евро за кремацию и от 150 – за захоронение в общей могиле.