В Малаге начали штрафовать собачников за отсутствие у их питомцев анализов ДНК

За три дня полиция Малаги оштрафовала порядка 30 владельцев собак, которые не прошли процедуру оформления ДНК-сертификатов для своих питомцев.

Новая политика местных властей подразумевает создание базы данных всех собак в Малаге на основе их ДНК.

Агенты полиции активно проводят проверку документов на домашних животных на улицах города. Они выписывают штрафы в тех случаях, если владелец собаки не может подтвердить тот факт, что она была поставлена соответствующим образом на учёт. Подтверждением может служить наличие документа о прохождении ДНК-теста или идентификационного жетона у собаки.

Сумма штрафа за нарушение достигает 217 евро.