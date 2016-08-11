В Малаге на месте братских могил открыли парк для собак

Власти Малаги подверглись критике за размещение собачьего парка на месте массовых захоронений. Кладбище Сан-Рафаэль, считающееся крупнейшей братской могилой за пределами Югославии, стало последним пристанищем для 4 400 человек, убитых во время гражданской войны. Три года назад здесь был возведен масштабный мемориал. Специалисты отдела городского планирования не заметили, что собачий парк расположен прямо на могилах.

Изначально власти города во главе с мэром опровергали обвинения лидеров оппозиции, однако впоследствии были вынуждены признать, что работали на основе неправильных результатов изучения местности, где братская могила даже не была отмечена.

Глава местного отделения ассоциации исторической памяти Хосе Санчес подверг критике тот факт, что городские советники решили построить «собачий туалет» на месте массовых захоронений. Некоторые даже призвали советника по вопросам городского планирования Франсиско Помареса к отставке, однако мэр Малаги Франсиско де ла Торре настоял, что произошедшее было ошибкой. Представители администрации принесли официальные извинения и закрыли спорную зону собачьего парка.