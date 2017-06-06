В Мадриде устанавливают ЛГБТ-светофоры

На некоторых улицах испанской столицы появляются необычные светофоры. На них изображены две женщины, держащиеся за руки. Они символизируют гендерное равенство, объясняют авторы этой инициативы.

Всего будет установлено 288 ЛГБТ-светофоров, что обойдется городской казне в 25 тысяч евро. Замену светофоров специально приурочили к самому масштабному в Европе гей-параду World Pride, который пройдет в Мадриде с 23 июня по 2 июля. Как ожидается, в нем примут участие около 2 миллионов человек.

На открытии первого ЛГБТ-светофора присутствовала мэр Мадрида Мануэла Кармена.