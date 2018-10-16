В Мадриде судят испанцев за сотрудничество с курдскими боевиками

Национальный суд Испании рассматривает дело в отношении пятерых испанцев и одного турка, которые сотрудничали с Народными силами самообороны Курдистана. Двое из них участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне курдов.

Все подсудимые принадлежат к европейской Партии коммунистического возрождения, на базе которой возникла группировка, признанная криминальной.

Для испанцев прокуратура просит тюремного заключения сроком от 2 до 8 лет. Их обвиняют в участии в нелегальном объединении и хранении запрещённого оружия и взрывчатых веществ. Подсудимому турецкого происхождения грозит 3 лет тюрьмы за «восхваление террористической организации Рабочая партия Курдистана».

Обвиняемые Роберто Гарсия Вакеро, Карлос Хавьер дель Валь, Адриан Дельгадо Гонсалес, Альваро Фернандес Руис и Пабло Диас Окампо были членами марксистско-ленинской Партии возрождения коммунизма, основанной в 2009 году и насчитывавшей на тот момент порядка 60 человек. Прокуратура сообщает, что лидером группировки был Вакеро, который «разрабатывал план действий, определял цели и навязывал своё мнение остальным членам». Также в числе лидеров называют дель Валя и Фернандеса.

В обвинительном заключении упоминаются телефонные разговоры, в которых подсудимые говорят о том, чтобы избивать, угрожать и резать тех, кто не разделяет идеалы партии.