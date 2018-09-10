В Мадриде пьют меньше всего бутилированной воды

Мадридское сообщество оказалось лидером по наименьшему потреблению бутилированной воды. В столичном регионе на каждого жителя приходится 16,7 л бутилированной питьевой воды в год, в то время как по Испании этот показатель составляет 59,4 л.

По мнению властей, эти цифры свидетельствует о высоком качестве водопроводной воды.

Как отмечают в одной из лабораторий, в Мадриде вода ежедневно подвергается большому числу анализов и процедур контроля качества. Так, в компанию Canal de Isabel II ежегодно поступает 24 тысячи проб воды и проводится 480 тысяч анализов, во время которых проверяют такие показатели как содержание хлора или уровень pH, а также выявляют возможные аномалии. Всего в Мадриде работает 16 таких лабораторий и 40 станций автоматического контроля, которые отправляют данные о качестве воды в центр управления в реальном времени.

Отмечается, что сокращение потребления бутилированной воды позволяет семьям не только сэкономить деньги, но и освободить пространство для хранения, использовать меньше бытовой химии и продуктов гигиены, тратить меньше времени на приготовление еды, а также на уборку дома, поскольку чистая вода позволяет избежать оседания накипи и продлевает срок службы таких приборов как стиральные и посудомоечные машины. К тому же, среди положительных аспектов, выделяют сокращение использования пластика и затрат на транспортировку.

В Мадриде литр воды из-под крана стоит в среднем немногим более 0,0015 евро, в то время как литр бутилированной воды – 0,21 евро. Среднестатистический житель Мадрида тратит 4,3 евро на бутилированную воду в год, в то время как по Испании в целом этот показатель составляет 11,85 евро в год.