В Мадриде проходит международный фестиваль барменов

Лучшие бармены мира собрались в испанской столице на фестиваль The Drinks Show de Madrid Fusión, который проходит на этой неделе.

Основные мероприятия в рамках фестиваля состоятся с 22 по 24 января в Муниципальном дворце Конгресса. Это первый в своём роде съезд профессионалов бартендинга международного уровня. Организаторы обещают мастер-классы и дегустации коктейлей от именитых барменов из Испании и других стран. Кроме того, ночью с 22 на 23 января участники шоу будут готовить коктейли в самых модных заведениях испанской столицы, включая Salmón Gurú, Angelita и Decadente.

На фестивале планируется представить широкий ассортимент алкогольных напитков, традиционные и авторские коктейли и миксы класса-премиум. Среди заявленных марок алкоголя - The Macallan, Diageo, Maker's Mark, Pernod Ricard.